Le FC Metz a réussi à se maintenir en Ligue 1. Avec un projet de plus en plus clair, les Messins espèrent pouvoir continuer dans cette lancée cet été.

Des recrutements malins et de belles ventes sont à prévoir. Habib Diallo, capitaine de cette formation, s’attend à rejoindre un club de plus haut calibre. Et une de ses plus belles attentes s’appelleraient Tottenham. Plusieurs médias français comme BeIN Sports annoncent que l’intérêt des Spurs était avéré cet hiver.

Dans un entretien avec wiwsport.com son agent, Thierno Seydi expliquait que le club londonien voulait recruter Habib Diallo depuis janvier dernier. Pour remplacer Harry Kane qui était blessé, Tottenham avait fait donc une offre en janvier pour recruter l’attaquant sénégalais.

Le joueur voulait terminer l’exercice entamé. Or, depuis, les contacts n’auraient pas vraiment repris. Le club français en attendrait près de 15 millions d’euros pour son meilleur buteur en Ligue 1.

wiwsport.com