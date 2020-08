Watford est relégué mais il reste un club suivi. Tous les regards se tournent vers le désormais club de Championship qui compte dans son effectif un attaquant très courtisé.

Craquestats a comparé les statistiques de Sadio Mané lors de sa derniére saison à Southampton et ceux de Ismaila Sarr cette saison. Et ce tableau est un argument pour expliquer l’engouement des grands clubs sur l’ancien joueur de Rennes. En 2015-2016, Mané avait disputé 37 matchs avec 11 buts inscrits et 6 passes décisives.

Sarr a aussi eu ne première année réussie en PL malgré l’arret en raison de la Covid-19 et les blessures. L’ailier droit de 22 ans a disputé 28 matchs 5 buts et 6 passes décisives. Meme s’il n’a pas détrôné son coéquipier en équipe nationale, Sarr reste un talent brut à polir en Premier League ou des clubs comme Liverpool le courtise.

