Le PSG fera face au FC Sochaux Montbéliard ce mercredi à 17 heures. Lors de cette rencontre amicale, il y’aura des restrictions pour ne pas blesser les joueurs parisiens.

La rencontre est prévue à une semaine du quart de finale en ligue des champions avec l’Atlanta Bergame (12 août). Le PSG veut se préparer prudemment avec les blessures de Kylian Mbappé et Layvin Kurzawa.

« Des règles vont être posées sur ce match, avoue le défense. Le PSG a un duel en Ligue des champions à préparer, ce sera un match particulier. C’est plus l’arbitre ou les règles qui nous pousseront à ne pas faire certaines choses, car une fois que tu es dans le match, tu ne calcules pas trop, poursuit le frère aîné de Paul Pogba. On aura des restrictions et je le comprends. Il faudra s’adapter au plus vite » a déclaré Florentin Pogba sur RMCSPORT.

Omar Daf et ses hommes sont prévenus donc. Le FC Sochaux est en stage depuis hier à Geradmer et a disputé jusqu’ici 4 matchs amicaux: trois victoires et un match nul.

wiwsport.com