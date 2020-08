Revenu en Chine, l’attaquant camerounais du Henan Jianye Christian Bassogog a été testé positif au Covid-19.Mauvaise nouvelle pour Christian Bassogog.

L’attaquant camerounais du Henan Jianye a été testé positif au Covid-19. Le vainqueur de la CAN 2017 est ainsi devenu le deuxième cas confirmé du championnat, après le Belge Marouane Fellaini au printemps. L’ancien champion d’Afrique est asymptomatique mais reste hospitalisé à Canton (sud), ont indiqué les autorités sanitaires de la ville.

Placé en quarantaine après son retour en Chine mi-juillet en provenance du Cameroun, Bassogog avait d’abord été testé négatif, ont expliqué les autorités sanitaires. Mais il a été testé à deux autres reprises, avec à chaque fois un résultat positif. « Plus la situation est difficile, plus on va loin ! Allez Bassogog ! On t’attend », a écrit en soutien son club sur Weibo, l’équivalent de Twitter en Chine, après la défaite face au Jiangsu Suning (4-3) pour leur premier match de la saison.

source: football365