Gueye en difficulté ? Son entraineur Tuchel l’explique par un manque de confiance du milieu de terrain international sénégalais de 30 ans qui selon lui ne joue pas assez libre.

« Il a commencé contre Saint-Etienne et aujourd’hui. J’ai parlé avec l’équipe avant le match, j’ai dit que l’on avait cette idée pour 3 joueurs au milieu. C’était dur pour Paredes, Herrera et Draxler car ils ont fait une belle semaine pour commencer. Mais on a décidé de jouer avec Gueye, car on ne voulait pas changer les deux joueurs qui commencent. » a déclaré Thomas Tuchel, entraîneur du Paris Saint-Germain, était en conférence de presse après la victoire parisienne (0-0 puis 6-5 aux tirs au but) face à l’Olympique Lyonnais ce vendredi au Stade de France en finale de la Coupe de la Ligue 2019-2020.

« J’ai l’impression qu’il ne joue pas assez libre, avec la meilleure confiance. Mais il est important pour nous. J’ai mis Herrera, car il a joué pour Manchester United et des matchs avec pression. C’était plus facile pour lui peut-être de gérer. Gueye a fait des grands matchs contre le Real Madrid et Dortmund. J’espère qu’il sera prêt pour l’Atalanta, on pourra décider. »

