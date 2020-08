Dans un San Paolo toujours vide, Naples s’offre le scalp de la Lazio grâce à Ruiz, Insigne et Politano (3-1). Seule ombre au tableau : Insigne est sorti sur blessure… Côté romain, Ciro Immobile a inscrit son trente-sixième but tant attendu.

Près de son Vésuve, Naples avait tout pour sourire dans cette rencontre : un collectif huilé, de l’intensité dans tous les secteurs de jeu et, cerise sur le gâteau, une victoire de prestige à venir. Seulement voilà, la mauvaise nouvelle est arrivée six minutes avant la fin du temps réglementaire : à la suite d’un mauvais mouvement, Lorenzo Insigne grimace et tombe par terre avant de demander le changement. À une semaine d’affronter le FC Barcelone en huitième de finale retour de la Ligue des champions, l’attaquant napolitain quitte la pelouse en pleurs. Forcément, la victoire passe au second plan.

Immobile, Soulier d’or et record

Au démarrage de cette rencontre, la Lazio connaît la marche à suivre : une victoire à Naples cumulée à un match nul entre l’Inter et l’Atalanta lui offre un statut de vice-championne d’Italie. Sous une lourde pluie au-dessus du San Paolo, les visiteurs sont les premiers à trouver le chemin des filets, mais Joaquín Correa voit son but refusé pour une poussette de Sergej Milinković-Savić au préalable (6e). Plus chanceuse, Naples ouvre le score sur une frappe de Fabian Ruiz déviée par Luis Felipe dans la lucarne de Thomas Strakosha (9e 1-0). Avec le vent en poupe, les Partenopei sont proches du break, mais Insigne voit son tir passer à côté du but laziale (11e).

Pas payée malgré son début de match intéressant, la Lazio parvient tout de même à semer la zizanie dans la défense napolitaine grâce à un Correa très mobile. Les décalages se font et sur l’un d’eux, Adam Marušić parvient à servir l’inévitable Immobile au premier poteau pour l’égalisation romaine (22e, 1-1). Voici le trente-sixième but en trente-sept matchs de Serie A cette saison pour l’avant-centre transalpin, soit le même total que Gonzalo Higuaín lors de l’exercice 2015-2016. Touchée, mais pas coulée, Naples se donne une nouvelle chance de reprendre l’avantage avant la pause, mais la frappe enroulée de Mario Rui frôle le poteau gauche de Strakosha (39e).

Naples pour l’honneur

Au retour des vestiaires, les hommes de Gennaro Gattuso se remettent en selle grâce à Dries Mertens, accroché dans la surface par un tacle à retardement de Marco Parolo. Sanctionnée d’un penalty, la Lazio se retrouve à nouveau menée à la suite d’un contre-pied plein de sang-froid d’Insigne (54e sp, 2-1). À réaction, les Biancocelesti surgissent grâce à un exploit individuel de Correa sur le poteau d’Ospina (56e). La Lazio prend alors tous les risques et laisse des espaces derrière : la combinaison entre Insigne, Mertens et Callejón aboutit sur une reprise de volée puissante, mais trop croisée de l’Espagnol (71e). Entré à la suite de la blessure d’Insigne, Politano permet aux locaux de creuser un écart définitf grâce à un mouvement collectif superbe (3-1, 92e). La victoire est pour Naples, l’histoire pour Immobile.

SSC Naples (4-3-3) : Ospina – Rui (Ghoulam, 78e), Koulibaly, Manolas, Di Lorenzo – Lobotka (Demme, 78e), Zieliński (Politano, 85e), Ruiz – Callejón (Lozano, 78e), Insigne (Elmas, 84e), Mertens. Entraîneur : Gennaro Gattuso.

SS Lazio (3-5-2) : Strakosha – Acerbi (Bastos, 63e), Felipe, Patric (Vavro, 63e) – Marušić, Parolo (Anderson, 87e), Alberto, Milinković-Savić, Lazzari (Lukaku, 83e) – Immobile, Correa (Adekanye, 87e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

