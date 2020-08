L’Antwerp a remporté la Coupe de Belgique de football en battant le Club Bruges 1-0, samedi, au stade roi Baudouin. Lior Refaelov (25e) a inscrit l’unique but de la partie, offrant une troisième Coupe au ’Great Old’ et envoyant son équipe directement en phase de groupes de l’Europa League, au détriment du Sporting Charleroi.

L’Antwerp prenait le match à son compte en début de rencontre. Mignolet devait ainsi intervenir sur les tentatives de Mbokani (7e), Juklerod (15e) et Refaelov (21e). Le but tombait à la 25e minute. Après une perte de balle de Vormer, l’Antwerp partait en contre. Lamkel Zé, de la gauche servait Juklerod, qui passait à Refaelov. L’Israélien n’avait qu’à pousser le ballon dans le but vide (25e).