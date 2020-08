Après avoir remporté le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue 1, le Paris Saint-Germain avait l’occasion de rafler le dernier titre de cette saison 2019-2020 sur la scène nationale avec la Coupe de la Ligue BKT.

Le club parisien affrontait en effet l’Olympique Lyonnais ce vendredi soir au Stade de France pour la finale de la dernière édition de la compétition. Mais de leur côté, les Gones ne devaient pas se rater puisqu’en cas de victoire, en plus de soulever le trophée, ils pouvaient valider leur billet pour la prochaine Ligue Europa, après avoir terminé septième du championnat cette saison.

À Saint-Denis, les deux équipes n’ont jamais réussi à faire trembler les filets durant le temps réglementaire. Et malheureusement pour le public et les supporters des deux équipes, la prolongation n’a pas été plus intéressante. Parisiens et Gones ont donc dû passer par la fameuse séance de tirs au but pour se départager.

Durant celle-ci, Keylor Navas a notamment arrêté la tentative de Bertrand Traoré, et Pablo Sarabia a derrière marqué le tir au but décisif (6-5) ! Sacré au bout du suspense, le PSG aura donc tout gagné cette saison en France !

Foot Mercato