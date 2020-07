Le FC Sochaux-Montbéliard a obtenu une troisieme victoire consécutive en préparation contre Belfort (4-2) ce mardi soir sur la pelouse du club de N2.

A l’issue de cette rencontre, l’entraîneur Omar Daf a livré sa réaction, et fait également le point à mi-préparation, avec la reprise de la Ligue 2 prévue le 22 août prochain contre Auxerre.

« Je retiens surtout les bonnes intentions. On a marqué 4 buts, on a concédé très peu d’occasions, c’est de bon augure. Il y a eu des choses très intéressantes, on a respecté cette équipe, on a pris le match par le bon bout et on aurait pu alourdir le score avec plus de maturité. Pour moi, le plus important était de mettre de la cohésion et de la solidarité. Il faut retrouver des automatismes car quand on perd autant de joueurs, c’est dur de travailler dans la continuité. Ça commence à prendre forme petit à petit, mais il faut être patient avec cette équipe car c’est très jeune. On est à la moitié de la préparation, tout se passe bien, les joueurs adhérent. Maintenant, il faut monter le niveau d’exigence encore car la L2 est très compliquée. On a un projet de jeu, c’est aux joueurs de l’animer, on sait où on veut aller. Il faut mettre tous les ingrédients pour être prêt le jour-J » a analysé le technicien sénégalais de 43 ans.

Le FC Sochaux va disputer 3 autres matchs amicaux dans le mois d’aout avant de démarrer la saison. La rencontre amicale face au PSG, tant attendue, est prévue le 5 aout au Parc des Princes.

Source: MaLigue2