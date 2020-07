Le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly a joué sa partition pour convaincre l’attaquant nigérian Victor Osimhen, fortement courtisé, de signer en faveur de Naples (Italie), a expliqué Jean-Gérard Benoit Czajka, agent historique de l’attaquant de Lille (France).

«Et pour tout vous dire, Victor ne voulait pas aller en Italie. Depuis le départ, il est bloqué sur l’idée d’évoluer en Serie A. Il m’avait dit que les problèmes de racisme lui faisaient peur et qu’il ne le sentait pas », a rappelé l’agent français dans un entretien publié sur le site de l’hebdomadaire France Football. Il a fallu convaincre l’attaquant lillois sur le point de parapher son contrat en faveur de Naples de discuter avec des personnalités du club du sud de l’Italie.

« J’ai dit à Victor, qu’avant de se faire des idées aussi arrêtées, qu’il fallait qu’il se déplace pour se rendre compte par lui-même, rencontrer les gens, parler avec les joueurs qui sont confrontés au racisme », a indiqué l’agent de joueurs. « Victor a aussi beaucoup échangé avec Kalidou Koulibaly et cela a été déterminant dans son choix pour Naples », a poursuivi l’agent de joueurs, rappelant que le Nigérian a aussi rencontré les 1, 2 et 3 juillet le coach, le directeur sportif, ainsi que le président De Laurentiis, selon lui « un homme avec des valeurs et du vécu », qui semble avoir convaincu le joueur.

Agé de 29 ans, Koulibaly qui évolue depuis quatre ans en Italie, a été victime à plusieurs reprises de chants racistes de la part des supporters adversaires. Sa situation avait été l’objet de grandes levées de bouclier même si on attend que les instances italiennes prennent de sanctions plus lourdes pour lutter contre ce fléau très présent dans les stades de la Série A.

A 21 ans, Victor Osimhen a remporté en juin dernier le Prix Marc-Vivien Foé désignant le meilleur joueur africain de Ligue 1 française. Pour ce prix comptant pour la saison 2019-2020 écourtée en raison de la pandémie de la Covid-19, l’attaquant du LOSC, auteur de 13 buts et 4 passes décisives en championnat, a recueilli (284 pts), devançant l’Algérien de l’AS Monaco Islam Slimani (95 pts) et le Marocain du Stade de Reims Yunis Albelhamid (89 pts).

source: sudonline