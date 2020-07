Le feu vert a été donné au Mali pour la reprise du championnat, qui a été programmée pour le 21 août.

Le Mali a tranché en faveur de la reprise de son championnat, interrompu depuis la mi-mars pour cause de coronavirus. « Suite à la réouverture des installations sportives par le ministère de la Jeunesse et des Sports, le comité exécutif autorise la reprise des compétitions nationales », indique ce jeudi la Fédération malienne de football dans un communiqué.

Les joueurs de Ligue 1 retrouveront les terrains les 21, 22 et 23 août prochains. Il leur reste à jouer une journée de la phase de poules, les play-offs entre les deux premiers de chaque poule afin de désigner le champion, et les play-downs afin de déterminer les promus et les relégués.

