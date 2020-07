Demba Ba a rappelé comment l’ancien entraîneur Jose Mourinho a bloqué un mouvement pour rejoindre Arsenal pendant son séjour à Chelsea .

Le joueur de 35 ans, maintenant à Istanbul Basaksehir , a rejoint Chelsea en janvier 2013 en provenance de Newcastle après avoir impressionné pendant son séjour de deux ans avec les Magpies, où il a marqué 29 buts en Premier League en 54 matchs.

L’ international sénégalais , cependant, voulait quitter les Bleus cet été car l’arrivée de la légende camerounaise et barcelonaise Samuel Eto’o devait limiter son temps de jeu.

Ba se souvenait à quel point il était sur le point de faire équipe avec Arsenal d’Arsène Wenger le jour de la date limite de transfert avant que l’accord ne soit sabordé par le tacticien portugais.

«J’étais très proche [de rejoindre Arsenal]. J’étais chez moi à Paris, ayant un jour de congé, quand j’ai reçu un appel téléphonique d’Arsène Wenger – il m’a demandé si je revenais à Londres pour un examen médical », a déclaré Ba à FourFourTwo . «Je me suis réveillé à 9 heures le jour de la date limite de transfert, j’ai sauté dans un train, je suis arrivé à Londres, mais cela ne s’est jamais produit.

«Arsenal a fait quelques signatures le même jour [Mesut Ozil et Emiliano Viviano] et Mourinho a choisi de bloquer l’accord, car il ne voulait pas aider à rendre l’un des concurrents de Chelsea plus fort.»

Ba n’a commencé que cinq matchs de Premier League lors de la saison 2013-14, mais a eu un impact majeur pour les Bleus en sortant du banc.

L’attaquant a rappelé l’une de ses performances les plus accrocheuses pour Chelsea contre le Paris Saint-Germain lorsqu’il a marqué le vainqueur du match en quart de finale de la Ligue des champions.

«Être un jeune enfant du quartier parisien, grandir dans la pauvreté et ensuite marquer le but qui a mené Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions, ça a ressenti une grande réussite», a-t-il poursuivi.

«Je devais trouver un moyen de ne pas commencer les matches, mais quand vous ne jouez pas et que vous êtes entouré de joueurs qui le font, la négativité vient.

«Vers la fin de cette saison, j’ai décidé d’arrêter de gémir, de travailler dur jusqu’à la fin de la saison, puis de passer à autre chose. Quand j’ai arrêté de me plaindre, j’ai commencé à marquer et à jouer plus.

«Je me souviens d’avoir discuté avec Mourinho une fois la saison terminée lorsqu’il m’a demandé de rester une autre année, mais j’avais déjà décidé d’y aller.

Ba a quitté Chelsea en 2014 pour rejoindre le club turc de Besiktas avant de s’installer en Chine pour faire équipe avec Shanghai Shenhua.

L’attaquant, qui a également joué pour Goztepe, a récemment aidé Istanbul Basaksehir à remporter le titre de Super Lig 2019-2020.

L’avant-centre a disputé 22 matches avec le Sénégal, marquant quatre buts, mais ne faisait pas partie de l’équipe qui a terminé deuxième de la Coupe d’ Afrique des Nations 2019 en Égypte .