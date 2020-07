Dame Ndoye a décidé ce jeudi, de ne pas poursuivre l’aventure avec le FC Copenhague. Dimanche passé, il avait marqué le but victorieux au Parken Stadium synonyme d’une qualification en Europa League. Ndoye est le meilleur buteur de l’histoire du club avec 113 buts. Une légende s’en va.

« N’Doye est sans aucun doute le meilleur attaquant de l’histoire du club et de la Superliga, et il s’inscrit dans les livres d’histoire comme l’un des plus grands de tous les temps au FCK. Il ne peut y avoir deux opinions à ce sujet », a déclaré le manager du club Ståle Solbakken qui informait de la décision du joueur de ne pas renouveler son contrat arrivé à terme.

« Nous sommes tristes que nous n’avons pas été en mesure de parvenir à un accord, mais nous avons vécu beaucoup de choses ensemble et nous nous quittons comme des amis avec beaucoup de respect les uns des autres » a t’il ajouté.

Avec le FC Copenhague, l’attaquant de 35 ans a remporté 3 fois le championnat (2009,2010 et 2011) et 2 fois la coupe du Danemark (2009 et 2012) et deux coupes du Danemark en 2009 et 2012. Ndoye a été deux fois meilleur buteur du championnat: 2011 (25 buts – meilleur joueur du championnat) et 2012 (18 buts).

De 2012 à 2018, il a connu 4 différents clubs en Russie, Angleterre et Turquie avant de revenir en Danemark.

« Certains nous ont interrogés lorsque nous avons ramené N’Doye au FCK il y a quelques années, mais il a montré qu’il était un joueur au plus haut niveau international quand il est sans blessure. En même temps, il est un leader par grâce à sa force et à sa mentalité, et il nous manquera au club » a témoigné le technicien de 52 ans, un ancien international norvégien.

