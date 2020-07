Le talent du jour évolue en D2 Luxembourgeoise. Charles Kalidou Dia est un défenseur central, gaucher, qui est né dans ce petit pays niché entre la Belgique, la France et l’Allemagne. Âgé de 20 ans, son père est sénégalais et vient du village de Diaranguel de Fouta. D’où son vœu le plus cher d’évoluer avec le Sénégal, de devenir un Lion comme son modèle Kalidou Koulibaly.