L’analyste statistique Opta a dévoilé une liste des joueurs de la Premier League, dont la dernière journée a été disputée dimanche dernier, les plus décisifs de la saison.

Et a, en combinant les données ( buts et passes décisives) dressé les joueurs les plus décisifs de la saison. Avec 18 buts et 7 passes décisives, l’attaquant sénégalais, Sadio Mané est le quatrième joueur le plus efficace en Premier League cette saison ex æquo avec l’attaquant Gabonais, d’Arsenal Pierre Emerick Aubameyang. Le classement est dominé par le redoutable attaquant de Manchester City, Kevin De Bruyne. Le joueur belge a été décisif cette saison en 33 reprises.

Mouhamed Salah est à la deuxième place. La star Égyptienne, meilleur buteur de Liverpool cette saison a été directement impliqué dans 29 buts des Reds. Juste derrière lui on retrouve Jamie Vardy de Leicester, le joueur qui a terminé meilleur buteur du championnat avec 23 réalisations a aussi délivré 5 passes décisives.