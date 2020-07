Watford relégué en championship est une ouverture pour Ismaila Sarr qui attire les grands d’Europe.

Ismaila Sarr a disputé un total de 30 matchs cette saison au cours desquels elle a réalisé six buts et six passes décisives, n’ayant pas suffisamment aidé Watford pour éviter la relégation de la Premier League. Ce qui obligera l’équipe britannique à réduire considérablement le prix de départ d’un joueur pour qui il a payé 30 millions l’été dernier, et qui pourrait atteindre Wanda Metropolitano de moins de la moitié informe le site futbolistos.

L’Atlético de Madrid prépare une offre à la baisse pour reprendre les services d’un joueur qui aussi Il est sur le radar d’autres équipes telles que Chelsea, Arsenal ou Manchester United. Toutefois , les médias anglais affirment que Watford chercherait entre 40 et 50 millions de livres sterling pour le laisser partir, étant donné qu’ils ont payé 30 millions de livres l’été dernier.

wiwsport.com