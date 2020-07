L’ancien attaquant de l’OM a obtenu 37 % des suffrages auprès des 6 000 supporters qui ont voté pour le titre de meilleur Eagle de la saison. Il a devancé Vicente Guaita et Gary Cahill. Auteur de 9 buts et 2 passes décisives en 37 matchs de Premier League. Il a également été élu meilleur joueur par ses partenaires et a obtenu le prix du plus beau but. « J’aurais aimé que Pape Diouf soit encore là pour voir ça »

« J’avais le désir de faire une meilleure saison et les choses se sont si bien passées. Je suis juste reconnaissant. Je tiens à remercier tout le monde au club ; je tiens à remercier les fans en particulier, ils ont été très importants pour nous, cette saison, pour moi surtout, ils ont été primordiaux. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu dans les moments difficiles de ma carrière de footballeur.

Quand j’ai ce type de prix, je pense juste à ma famille et évidemment aux supporters. Et un homme qui a été très influent dans ma carrière de footballeur : c’est Pape Diouf. Je l’ai perdu durant la période de COVID, il est décédé. J’aurais aimé qu’il soit encore là pour que je puisse lui présenter ce prix », a-t-il réagi sur la chaîne de télévision de son club. Jordan Ayew s’est accroché et est parvenu à se faire sa place en Premier League. Pour rappel, il a disputé 146 matchs, marqué 21 buts et délivré 9 passes décisives sous le maillot de l’OM, jusqu’en 2014.

