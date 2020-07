🗒️ Here is our starting XI against Alanyaspor; Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

Subs; Erce, Kamil Ahmet, Hosseini, Da Costa, Serkan, Ndiaye, Doğan, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Bilal#TSLive pic.twitter.com/kaAj7fco3E

— Trabzonspor Club (@Trabzonspor_EN_) July 29, 2020