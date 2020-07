Précieuse victoire du FC Sion face à Zurich (2-0) ce mardi. Le club suisse conforte sa 8e place du classement après 34 journées.

Les Valaisans ne sont plus barragistes mais leur fin de saison s’annonce redoutable selon le site allemand RTN. Ils possèdent toujours leur destin entre leurs mains en enchaînant un sixième match sans défaite.

Sion occupe la huitième place du classement à deux journées de la fin du Championnat. Thoune a glissé à la 9e place en raison d’une moins bonne différence de buts. Mais à regarder le programme des deux équipes, les Valaisans ne paraissent pas avantagés: ils recevront vendredi les Young Boys, qui cherchent à valider leur troisième titre consécutif et termineront chez leur ‘meilleur’ ennemi, Servette lundi prochain. Pour Thoune, la venue d’un Bâle démobilisé et un voyage à Zurich semble plus propice pour engranger des points.

Birama Ndoye a joué toute la partie aujourdhui. Il compte 21 matchs et 2 buts. Une victoire utile de Ndoye qui relègue officiellement Diafra Sakho et Neuchatel Xamaxx en deuxième division.

