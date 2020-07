Selon l’ancien joueur d’Everton et consultant à Sky Sports, Liverpool ne pourra pas retenir le duo en Premier League. Salah et Mané pourrait quitter les Reds cet été, et l’un ne partira pas sans l’autre.

« Je veux juste profiter d’aujourd’hui et profiter du moment. Personne ne connaît l’avenir et ce qui va se passer. Voyons ce qui va se passer », une déclaration de Mo Salah au soir du sacre qui fait douter plus d’un quant à son avenir à Liverpool. De quoi argumenter l’analyse de Andy Gray qui estime qu’un départ de Salah est inévitable et pouvant entraîner celui de Mané aussi.

« Je vous dis depuis un certain temps que je pense qu’il quittera Liverpool le plus tôt possible et je pense que Mane pourrait aussi. Si [Salah] a dit à Liverpool » au fait, je pars cet été « , je pense qu’ils ont une vraie bataille entre les mains » a t’il déclaré sur Beinsports.

« Je ne pense pas que Liverpool puisse se permettre de les perdre tous les deux. Je ne sais pas quelles sont leurs conditions contractuelles, je ne sais pas combien de temps chacun a » ajoute t’il.

N’empêche, il demeure convaincu, que l’un ne voudra pas rester sans l’autre. « Je suppose que Mane [viendrait] dire: « Eh bien, s’il y va, je veux aussi y aller ».

Courtisés par de grands clubs à l’image du Real Madrid et le FC Barcelone, Gray affirme qu’ils ne pourront pas être insensibles aux appels de ces prétendants. « Vous espérez seulement si vous êtes Liverpool que le succès qu’ils ont eu – victoire en Ligue des champions l’année dernière, championnat cette année – que cela suffirait à les garder au club. Nous savons que les footballeurs étrangers ont une vision différente du Real Madrid et du Barcelone » a t’il argumenté.

wiwsport.com