2e meilleur buteur du championnat turc, actuel 9e du classement de tous les championnats en Europe, Papiss Demba Cissé veut rester dans ce niveau. Il affiche de grandes ambitions pour la saison prochaine.

Sous le collimateur de Besiktas depuis quelques temps, les choses semblent se conclure pour ce transfert. Selon le média turc Fanatik, ce n’est qu’une question de temps pour officialiser le contrat d’un an. Papiss Demba Cissé a parlé de la destination rouge et noir et a fait également des déclarations ambitieuses avant de porter le maillot Beşiktaş.

« Ce sera une grande chance pour moi de faire partie de l’équipe de Sergen. Je connais déjà très bien la ligue. Si je joue 45 minutes dans chaque match, j’atteindrai une moyenne de 20 buts la saison prochaine » a déclaré l’attaquant de 35 ans qui impressionne avec une bonne forme physique. D’ailleurs, il veut marquer et remporter a finale de la Coupe de Turquie demain. Alanyaspor affrontera Trabzonspor de Pape Alioune Ndiaye.

La même source informe que Papiss Cissé, qui portait le maillot de l’équipe chinoise Shandong Luneng avant de venir à Alanya, prévoyait de mettre fin à sa carrière de footballeur par la suite. Alanya est intervenue et a réussi à ajouter Cissé à son personnel. Il est précisé qu’en 2018, l’équipe méditerranéenne a convaincu Cissé avec une commission de garantie annuelle de 1,6 million d’euros et que l’attaquant expérimenté a décidé de continuer à jouer. Papiss Demba Cissé est très apprécié aussi pour les actions sociales qu’il fait au Sénégal.

