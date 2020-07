Troisième victoire consécutive pour les hommes de Omar Daff qui ont battu l’ASM Belfort, un club de National 2, (4-2).

Les Sochaliens étaient en déplacement ce mardi au stade Serzian. Ils ont fait une première partie timide avec seulement un but marqué. Ousseynou Thioune s’est illustré dans la seconde période et a marqué le 3e but des jaune-bleu. Score finale 4-2 soit la 3e victoire en autant de sorties pour le FC Sochaux.

La prochaine sortie est prévu le 1er août face à Dijon avant celui du PSG, 4 jours plus tard.

58' Et de trois pour le FCSM ! Gros travail de Walid Jarmouni qui sert sur un plateau @OusseynouThiou8 qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets adverses. #ASMBFCSM (0-3) pic.twitter.com/FZmsXCZzlV — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) July 28, 2020

