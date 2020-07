Pour effacer son revers devant Boy Niang 2, Sa Thiès travaille sérieusement pour remettre les pendules à l’heure.

Ainsi, il devra affronter Garga Mbossé en 2021, un combat qui promet des étincelles. Et trouvé en salle en train de bien s’entraîner, Sa Thiès promet le feu car il effectue deux séances par jour. Et ajoute qu’il est largement plus fort que Garga Mbossé qui n’a aucune chance de remporter la victoire.

