Le combat Wouly vs Adama diouf vient d’etre ficelé par la structure Rent DKR représentée par Jumbo, informe lutte tv.

« Adama Diouf et Wouly ont tout le temps exprimé leur souhait de se frotter. Et à chaque fois qu’ils s’entretiennent avec la presse, ils se défiaient en se traitant de poltron. Et ce combat longtemps réclamé par les amateurs vient d’être ficelé par la nouvelle structure Rent DKR représentée par Jumbo. Et leurs managers se sont donné rendez-vous dans nos locaux pour parapher les contrats. Un duel qui fera plaisir aux amateurs », selon la même source.

wiwsport.com