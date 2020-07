Dépossédé de sa couronne en 2014 par le B52 de Mbour, le fils de Double Less jure par tous les saints de remettre la main sur la couronne royale. Balla Gaye 2 y croit dur comme fer.

Pendant trois ans, Balla Gaye 2 restera sur la touche tout en ruminant sa colère. Le Roi déchu ne cessait de clamer haut et fort qu’il allait reconquérir la couronne et qu’il ne lésinera pas sur les sacrifices pour y arriver, écrit-on dans Sunu Lamb.

Pour réussir sa folle remontada, il fait une introspection et intensifie les entraînements, nettoie son entourage et s’entoure de garde-fous. Et pour son retour dans l’arène, il accepte de croiser Gris Bordeaux pour renouer avec la victoire.

Ceux qui pensaient que Balla Gaye 2 était fini, commencent à changer de discours avec une seconde victoire le 13 janvier 2019 face à Modou Lô.

Pour réussir son pari, il devra marcher de nouveau sur Gris Bordeaux pour pouvoir prétendre à une finale royale.

Wiwsport.com