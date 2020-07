A l’issue de l’assemblée générale tenue ce samedi, Mamour Séne est devenu le successeur de Thierno Seydou Bâ à la tête de la Fédération sénégalaise de boxe anglaise pour 4ans.

Seul candidat au poste de président de la Fédération, Mamour Séne âgé de 45 ans a été élu. Sociétaire de renaissance boxe club de Saly, le nouveau président aura pour mission durant ces 4 années prochaines de sortir la boxe sénégalaise de sa léthargie.

« S’investir en termes de finance, de matériel d’équipement des salles, des clubs dans les régions, pour rendre les boxeurs plus professionnels et plus performants. Mais aussi perfectionner le corps médical, arbitral sans oublier la formation des techniciens et cadre administratifs », nous dit le nouveau patron de la boxe dans Stades

Le président sortant, le colonel Seydou Nourou Bâ, s’est félicité de son bilan et souhaite bonne chance à la nouvelle équipe et manifeste son engagement à continuer à accompagner le développement de la boxe sénégalaise.

Wiwsport.com