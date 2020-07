Remaniés et privés du trio Salah-Firmino-Mané au coup d’envoi, les Reds ont concédé les Reds ont concédé l’ouverture du score après 30 secondes sur un coup franc rapidement joué et conclu par Gayle.

Mais van Dijk a logiquement égalisé de la tête avant la pause (38e), puis Origi a mis les hommes de Jürgen Klopp en tête d’une jolie frappe (59e). Entré en jeu, Mané a ensuite plié l’affaire (89e). Liverpool termine ainsi avec 99 points au compteur, avec 18 unités d’avance sur son dauphin Manchester City. L’attaquant sénégalais, Sadio Mané a marqué son 18e but de la saison.

Sadio Mané caps a brilliant season with a brilliant goal on the final day 🔥

18 league goals for him in the campaign 👏 pic.twitter.com/mRXLr0niKU

