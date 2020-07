Ces dernières années, ce n’était plus le parfait amour entre Boy Faye et son staff de l’écurie Bathie Séras. Et, pour ne rien arranger, le lutteur n’avait plus noué le nguimb depuis le 6 février 2016, quand il perdait devant Niakhoum (Baol Mbollo).

Cette décision de partir avait déjà été prise depuis cette saison en cours, comme l’avait annoncé Record. Seulement, rentré très tard de son séjour au Maroc et voulant participer au gala de 10 millions de Diaks, le lutteur n’avait plus le choix. Mais, actuellement, sa lettre de démission est parvenue au président de l’écurie, Abdou Lahat Ndiaye.

La lettre était avec le coach qui l’a remise au président qui devait juste signer et me la remettre ». Précise le lutteur. Et la destination ne change pas pour ce technicien qui maintient sa décision d’aller rejoindre Garga Mbossé à l’écurie Door Dooraat. D’ailleurs, le lutteur a déjà pris langue avec le leader Garga à qui il a donné l’information. Et Boy Faye qui ne sera point en terrain inconnu, sera accueilli à bras ouverts dans une écurie où il ne compte que des amis. Comme quoi, au moment où Garga 2 fait ses valises pour aller à Jambars Wrestling Academy, Boy Faye se prépare à déposer son nguimb. Un départ peut donc en cacher un autre.

