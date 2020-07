Alors qu’il était à la tête de la Fédération depuis août 2016, Thierno Seydou Bâ a annoncé qu’il ne sera pas candidat à sa succession samedi dernier lors de l’assemblée générale élective de l’instance.

« Non, je ne serai pas candidat à ma succession. Juste après mon élection le 9 août 2016, j’avais dit que je ne ferais pas un second mandat. Je respecte ma parole. J’ai duré dans le mouvement associatif. C’est en 2009 qu’on m’a initié à la gestion de la boxe. A l’époque, c’était un CNP (Comité national provisoire). Je n’étais même pas membre du CNP mais j’assistais aux réunions jusqu’à ce que j’accède à certains postes. Le 25 juillet, notre équipe fera le bilan et va passer le relai. Je considère que notre bilan est éloquent », nous dit-il dans Stades.

