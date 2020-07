Niang a été choisi comme attaquant de la première équipe All-America par TopDrawerSoccer.com .

Il était l’un des trois joueurs du New Jersey sélectionnés dans la première équipe, avec les défenseurs Cao Chaves de St. Benedict’s Prep et Jason Pereira de Seton Hall Prep.

Niang était également l’un des quatre joueurs du NJ à avoir reçu une première ou une deuxième équipe de TopDrawerSoccer. Le défenseur de l’école Pingry Pranav Jha a obtenu la reconnaissance de la deuxième équipe.

«Je me sens extrêmement honoré d’être reconnu comme un All-American. C’est un exploit que je partage avec mes coéquipiers car, sans eux, cet honneur n’aurait pas été possible », a déclaré Niang, qui a été nommé Joueur All-Prep de l’année du Trentonian après avoir amassé 13 buts et 16 passes en junior. «Je suis reconnaissant à toute la communauté de Pennington, en particulier à mes professeurs et entraîneurs, pour leur soutien qui m’aide à atteindre mes objectifs scolaires et de soccer. Sur le terrain et en classe, je travaille très fort pour représenter la Pennington School parce que l’école m’a donné une opportunité incroyable.

L’honneur national n’était que l’une des grandes choses qui se passaient pour ce natif de Dakar, au Sénégal puisque sa première année a été interrompue par le coronavirus.

Après avoir aidé les 13-5 Red Raiders à remporter un cinquième titre consécutif du tournoi du comté de Mercer en 2019, Niang a travaillé dur pour améliorer son niveau académique et est reparti en tant qu’étudiant droit.

«C’est une énorme affaire pour lui d’être nommé All-American», a déclaré l’entraîneur-chef de Pennington, Chad Bridges. «Le gagner en tant que junior est un grand honneur. Babacar travaille si dur. C’est le meilleur joueur d’équipe, et maintenant il est sur la liste du doyen.

Au fur et à mesure que ses notes montaient en flèche et que son talent devenait plus reconnu, Niang a également pris le temps de s’engager à l’Université de Wake Forest, afin qu’il n’ait pas à faire face à ce stress lors de sa dernière saison.

TopDrawerSoccer.com écrivain de , Sheldon Shealer, a décrit Niang dans le communiqué All-America comme suit: «Un espoir de haut niveau, Niang a pris en compte 29 buts au cours de sa saison junior et s’est adressé rapidement à l’une des puissances collégiales du pays. Niang a aidé Pennington School à une finition familière – finaliste de l’état à St. Benedict’s Prep. Il est le n ° 64 de la promotion IMG Academy 150 de la promotion 2021. »

Le coéquipier senior de Niang, Stas Korzeniowski, avec qui il vit aux États-Unis, a été accepté à l’Université de Pennsylvanie, ce qui montre les normes élevées des joueurs de Bridges.

«Il se passe beaucoup de bonnes choses», a déclaré Bridges.

Niang est devenu le deuxième joueur de Pennington sous Bridges à être nommé TopDrawerSoccer.com All-America, suivant les traces du diplômé de 2017 Ibrahima Diop, un autre natif du Sénégal qui était deux fois All-American avant de se rendre à l’Université du Connecticut.

Niang entame sa dernière saison avec 21 buts et 21 passes décisives dans sa carrière des Red Raiders. Korzeniowski a également 21 buts en carrière.

Avec leurs coéquipiers, ils espèrent pouvoir jouer une sorte de saison cet automne, bien qu’il soit actuellement douteux qu’un autre tournoi du comté de Mercer soit dans les cartes.

Les écoles continuent de se concentrer sur les plans de retour dans leurs bâtiments, au moins une partie du temps, à l’automne.

Pendant ce temps, de nombreuses ligues, comme la Colonial Valley Conference, envisagent d’avoir des jeux parmi leurs membres (ceux qui choisissent de jouer). Il peut en être de même pour les écoles préparatoires.

Les entraînements ne commençant pas avant la mi-septembre et aucun match avant octobre, le nouveau All-America Niang et le reste des joueurs de football du comté de Mercer croisent les doigts pour ne pas rater la saison d’automne 2020 de la manière dont les étudiants-athlètes sportifs du printemps 2019-20 l’ont déjà fait.