Non content d’avoir déjà finalisé deux grosses affiches, la structure Leewtoo Productions travaille sur un CLAF (Championnat de lutte avec frappe) qui, s’il se matérialise, va faire bouger l’arène.

Leewtoo Productions a surpris plus d’un, en convoquant la presse, samedi dernier, pour présenter le combat Tapha Tine-Boy Niang, monté dans la discrétion la plus totale. Et, cerise sur le gâteau, ils ont matérialisé, le même jour, le duel qui devra opposer Garga Mbossé à Sa Thiès. Mais, comme si cela ne suffisait pas, et que Leewtoo voulait surfer sur la saison 2021-2022, le promoteur Pape Thialiss Faye ne serait pas loin de boucler le championnat qui, s’il voit effectivement le jour, va faire couler beaucoup d’encre et de salive.

En effet, les quatre lutteurs ciblés pour constituer ce CLAF sont Amanekh, Modou Anta, Diène Kairé et Moussa Ndoye. Et, se voir offrir l’opportunité d’un CLAF de cette dimension, avec la possibilité de disputer trois combats dans la saison, est une aubaine pour les lutteurs en question. Bien que des problèmes ne manquent pas pour la réalisation de ce projet.

De sources concordantes, Moussa Ndoye n’est pas emballé par la participation à un tel tournoi. Et la principale raison est la présence, dans ledit CLAF, d’un lutteur comme Diène Kairé qu’il estime avoir dépassé largement. Et « la décision est irrévocable car Moussa Ndoye et de Diène ne boxe pas dans la même catégorie. On ne passera pas par un CLAF pour nous faire accepter l’inacceptable », nous rapporte-t-on, du côté de Yarakh.

Mais Leewtoo, qui ne compte pas lâcher le projet, est en train de penser à Lac Rose de Fass pour le remplacer. Seulement, les choses ne semble pas avoir bougé depuis. Contacté pour vérifier cette info, le coordonnateur de Leewtoo Productions, Max Mbargane, confirme qu’il a commencé à démarcher ce tournoi en même temps que le combat Tapha Tine-Boy Niang 2. Vivement la concrétisation d’un tel tournoi qui ne ferait que donner de l’allant à la saison prochaine qui a déjà fière allure.

