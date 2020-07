Le combat entre Gouye Gui et Reug Reug anime l’actualité de la lutte actuellement. Entre polémique et beaucoup de rumeurs , l’agent de Gouye Gui a fait une sortie pour donner des éclaircissements surtout concernant la sortie de Lamine Samba.

Son agent précise que c’est suite à une longue discussion entre lui et son lutteur que Gouye Gui a accepté de faire face à Reug Reug. Il révèle qu’initialement Sénégal Entertainment l’a approché pour un duel Gouye Gui vs Eumeu Sene et cette affiche n’a pu se négocier. Ce n’est qu’après, que le groupe lui a proposé Reug Reug mais il n’y a pas eu de consensus sur le cachet. Éclaircissements …

