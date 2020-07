La maison de Fabinho a été cambriolée la nuit de la victoire de Liverpool en Premier League.

Le domicile du milieu de terrain brésilien aurait été pris pour cible alors que personne n’était à la maison, et l’effraction aurait eu lieu entre 15 heures mercredi après-midi et 4 heures jeudi matin.

Selon Liverpool Echo, des voleurs seraient entrés chez lui alors qu’il aurait été à Anfield pour célébrer la victoire de Liverpool. Un certain nombre de bijoux ont été volés lors d’un cambriolage à Formby, a déclaré la police, ainsi qu’une Audi RS6 grise. Il a été découvert que la maison avait été cambriolée lorsque les occupants sont rentrés, a déclaré la police. La voiture a été découverte plus tard dans la région de Wigan et a depuis été retrouvée.

Fabinho est la derniére star du Liverpool FC dont la maison a été volée au fil des ans alors qu’il jouait dans un match. La maison de Sadio Mane a été cambriolée lors d’un match contre le Bayern Munich en 2019, mais avant cela, Dejan Lovren, Roberto Firmino, Pepe Reina, Daniel Agger et Jerzy Dudek faisaient partie des personnes ciblées par des voleurs.

