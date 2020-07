Si le coronavirus a mis fin prématurément les championnats Français, Néerlandais et Belges, il n’a tout de même pas pu d’empêcher les sacres de nos Lions avec leurs clubs.

A l’image de leur vice capitaine, Sadio Mané, champion d’Angleterre avec Liverpool, nombreux sont des sénégalais qui ont réussi à décrocher un trophée cette saison.

Il est le dernier a avoir soulevé une coupe avec son club. Dame Diop est champion de la deuxième division avec Hatayspor. L’attaquant sénégalais qui est dans l’équipe depuis janvier passé a disputé 4 matchs et inscrit un but avec une moyenne de 55 minutes jouées par match. L’ancien joueur de Toure Kounda jouera ainsi en élite turque la saison prochaine.

Les internationaux sénégalais du FC Porto, Mamadou Loum Ndiaye et Mohamed Mbaye sont également sacrés avec leur club au Portugal. Le portier sénégalais moins en vue avec l’équipe première a bénéficié ses premières minutes avec l’équipe A, lundi soir, à l’occasion de la 33e journée de la Primeira. Son homologue, Mamadou Loum Ndiaye a disputé 6 matchs cette saison.

Leader technique des Lions, Sadio Mané, qui a contribué largement aux belles performances de Liverpool est champion d’Angleterre cette année. Un triomphe historique, car aucune équipe n’avait réussi à être sacrée avant la 32e journée du championnat anglais. Le Lion est aussi le premier sénégalais a avoir décroché ce précieux titre. Un trophée de plus !

Le métronome sénégalais a décroché son deuxième titre de champion de France après celui avec Lille. L’ancien joueur d’Everton, Idrissa Gana Gueye qui a rejoint le club de la capitale française l’été dernier, avait déjà validé depuis mars son titre de champion de France avec le PSG et peut, cerise sur le gâteau, rafler quatre de titres cette saison (ce vendredi contre Saint-Etienne), Coupe de la Ligue (le 31 juillet contre Lyon) et la Ligue des champions ( quart de finale le 12 août contre Bergame, finale le 23 août à Lisbonne). Ces trois objectifs s’ajouteraient au titre de champion de France.

En Grèce, les défenseurs sénégalais Ousseynou Ba et Pape Abou Cissé ont aussi gagné le championnat avec Olympiacos. Si le second nommé faisait partie du groupe des 23 joueurs ayant pris part à la CAN 2019 en Egypte, le premier a par contre été découvert en Europa League contre Arsenal. Par ailleurs, les deux joueurs ont largement contribué à ce sacre.

En Turquie, avec 69 points et une seule journée de championnat à jouer, Istanbul Başakşehir ne peut plus être rattrapé par son dauphin Trabzonspor de Pape Alioune Ndiaye. Demba Ba est déclaré champion de la Super Lig pour la deuxième fois de sa carrière. Le joueur de 34 ans, auteur de 12 buts et 5 passes décisives est d’ailleurs le meilleur buteur de son club cette saison. Sacré joueur !

Déclarés champions suite à la décision de la Pro League de mettre un terme à la saison 2019-2020 du championnat de Belgique, Krepin Diatta et Youssoupha Badji ont terminé en tête de la D1A avec le FC Bruges avec 15 points d’avance à l’issue des 29 journées jouées. En 34 matchs, la pépite sénégalaise a marqué son empreinte avec le club belge. Marquant 8 buts et en délivrant 4 passes décisives, Krepin Diatta a su décanter la situation à plusieurs reprises cette saison. Youssoupha Badji, par contre, n’a pas eu la chance de disputer ses premières minutes avec l’équipe première en match officiel. Même s’il était toujours dans l’effectif avant ce sacre, Mbaye Diagne prêté à Bruges par Galatasaray n’a pas été déclaré champion. Il a dû, sans doute, payer cher le différend qu’il a eu avec son entraîneur.

Pour finir, en Bulgarie, le milieu sénégalais Stéphane Badji est champion de Bulgarie avec son club. Le joueur avait rejoint les rangs de Ludogorets l’été 2019 est désormais l’un des rares sénégalais à avoir décroché ce titre.

wiwsport.com