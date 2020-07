Sadio Mané a connu ces deux dernières saisons, une ascension fulgurante. L’attaquant sénégalais s’est complètement métamorphosé. Ces performances actuelles sont en totales déphasages avec ce qu’il faisait avant. Ce qui lui permet de devenir l’un des meilleurs joueurs à son poste.

Brouillon devant les buts il y a quelques années, Mané a su rectifier le tir. Aujourd’hui, l’enfant de Bambali est devenu un vrai tueur à gage. Il est devenu très efficace dans les 20 derniers mètres adverses. Ceci en partie grâce aux conseils de Mamadou Diallo (ancien international sénégalais). Ce dernier, à OnTime Sports TV, a déclaré qu’il a piqué au vif son jeune frère pour qu’il devienne actuellement l’une des références à son poste au monde.

« J’ai parlé à Mané après que Salah ai remporté le prix du joueur africain de l’année et je lui ai dit que la différence entre eux est que Salah marque quand vous lui donnez le ballon. Contrairement à vous comme vous le ratez habituellement quand il vous passe le ballon. Vous devez travailler plus dur sur votre finition pour concourir pour les distinctions individuelles. Lorsque Mané a commencé à marquer des buts, il a pu faire ses preuves devant tout le monde et a été nommé joueur africain de l’année », a-t-il révélé.

AfriqueSports