Liverpool s’est difficilement séparé de Chelsea malgré une très bonne première période. N’empêche, les Reds ont atteint leur objectif de remporter une victoire à domicile pour une soirée de sacre.

Avec 3-0 à la pause, les choses semblaient facile pour le champion d’Angleterre. Naby Keita a montré la voie aux Reds ce soir avec l’ouverture du score à la 23′. Arnold et Wijnaldum vont marquer leur territoire et donner l’avantage à leurs coéquipiers à la pause.

C’était sans compter sur la détermination des Blues qui ont su reprendre du poil de la bête avec Giroud à la 48′. De part et d’autre, les deux équipes vont se lancer dans un festival de buts et Liverpool va enregistrer les 3 points de la victoire sur un score de 5-3.

Titulaire ce soir, Sadio Mané n’a pas participé à cette belle pluie de buts à domicile. Lui et Salah n’ont pas marqué et le Lion est remplacé à la 88e minute, de même que Firminho qui a marqué ce soir son premier but à Anfield.

Get in, Reds!! 🙌🔴 #LIVCHE Now, time for something special… #LFCchampions — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 22, 2020

wiwpsort.com