Un mini-concours non officiel sur la petite côte (Saly), piloté par François Ndiaye « Fara » et Ndongo Ndour, qui a triomphé devant une doublette thiessoise, dimanche dernier, informe Record.

L’entraînement individuel durant la longue période d’arrêt et l’expérience, étaient les éléments clés pour aller au bout. Et dans cet exercice le métier de Fara Ndiaye (sociétaire d’Ajaccio, en France) et la progression notoire de Ndongo Ndour ont prévalu face aux deux compères thiessois. En effet, le duo formé par les roublards Makhou Bâ et Cheikhna Touré, a cédé en finale devant la paire constituée de Fara et Ndongo, sur un score de 11 à 9.

Wiwsport.com