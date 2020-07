La saison aura pris du plomb pour ne pas dire compliquée pour certains joueurs de l’équipe nationale. Si ce n’est plus des soucis physiques ou d’efficacité, c’est tout simplement lié à un manque de temps de jeu ou même de conflits avec le club employeur.

Dans le lot Keita Baldé vient de boucler une des saisons compliquées de sa carrière. Arrivé à l’AS Monaco en 2017, l’attaquant des Lions n’a pas réussi à s’imposer avec son club. D’où un bilan 2019/2020 maigre, avec seulement 5 buts inscrits. En dépit de ce rendement, le joueur formé à Barcelone n’affiche pas ses envies de départ et entend rester au moins une saison de plus.

La saison de son coéquipier sur le front de l’attaque des Lions et finaliste de la CAN 2019, Moussa Konaté, n’est pas des meilleurs, non plus. L’attaquant du club d’Amiens a vécu l’une des ses pires saisons. A côté de ses pépins, son retour en pleine saison ne lui procurait rien de positif au club. L’ancien attaquant de Touré Kunda n’a finalement été que l’ombre de lui-même. Re-touché à la cuisse, il a été contraint de rater deux mois de compétitions. Son club ne se porte pas mieux puisque son club Amiens est relégué en Ligue 2.

S’il faut chercher le prototype de la saison ratée, il faudra sans doute le chercher chez Mbaye Diagne. Finalistes de la CAN 2019, l’attaquant des Lions s’est tout bonnement éclipsé sur la scène européenne suite à une saison 2019-2020 compliquée sur fond de conflits avec son club de Bruges. Suite à son départ de Galatasaray, son intégration dans le club belge où évolue son compatriote Krépin Diatta a été synonyme d’un conflit ouvert. Et pour cause, une pénalty ratée face au PSG au Parc des Princes. Le «penaltygate» occasionne finalement sa mise à l’écart. Bien qu’il y ait des offres de Chine et d’Arabie, l’Angleterre, Nottingham Forest (Championship) aurait fait de l’attaquant des «Lions» sa priorité pour la saison prochaine.Si le transfert se conclut, Mbaye Diagne tiendra une belle occasion cet été pour rebondir.

Pour oublier sa saison Moussa Wagué, prêté le FC Barcelone, espérait retrouver du temps de jeu à l’OGC Nice et s’adaptait à sa nouvelle équipe. Mais avec la suspension intervenue à cause la pandémie de la Covid19, il ne comptera que 5 matchs en Ligue 1. Pis, le club niçois va même décider de ne pas lever l’option d’achat sur le prêt. L’international sénégalais retourne ainsi au FC Barcelone. Pisté en Turquie et en Angleterre, il pourrait voir ailleurs cet été.

Sudonline