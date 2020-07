Dans un entretien accordé à La Provence, et au lendemain de l’arrivée de Leonardo Balerdi, André Villas-Boas a fait le point sur la suite du mercato. Pour l’entraîneur de l’OM, il reste encore quelques postes à renforcer. Et concernant le dossier MBaye Niang, il calme le jeu.

L’OM vient probablement de terminer l’un de ses premiers chantiers de l’été. Avec l’officialisation du transfert de Leonardo Balerdi, mardi, le club olympien a ajouté un nouveau renfort à sa défense centrale, où le transfert définitif d’Alvaro Gonzalez avait déjà été enregistré. Un premier souci en moins pour André Villas-Boas, qui peut désormais se concentrer sur d’autres secteurs de jeu.

« Je ne sais pas pourquoi le nom de Niang est sorti »

« On cherche encore à finaliser trois options supplémentaires : un défenseur central (l’entretien a été effectué lundi avant l’arrivée de Balerdi, ndlr), un attaquant et l’arrivée d’un latéral gauche dépend de l’évolution de Rocchia. Si ça marche plutôt bien, on peut l’essayer. Ça dépend de plusieurs choses, de sa prolongation, des clubs qui s’intéressent à lui et des options qu’on peut avoir dans ce mercato », confie le technicien de l’OM dans les colonnes de La Provence, qui en a profité pour mettre un terme à la piste Mbaye Niang (Rennes).

« Je ne sais pas pourquoi le nom de Niang est sorti, explique AVB. On a été contacté par son agent en février, car Andoni avait une bonne relation avec lui. On avait affiché un intérêt pour un transfert à la fin de l’année. Son profil est intéressant, mais d’une part on n’a pas d’argent et d’autre part, on n’a pas mis son nom dans notre liste de joueurs à acheter (…) J’ai fait savoir à l’entourage du joueur qu’on n’est pas sur lui, on n’a pas fait d’offre. » Pourquoi ? « Ce n’est pas parce qu’il n’a pas la qualité, mais parce qu’on n’a pas les capacités et qu’on cherche un autre profil », répond Villas-Boas à La Provence. Enfin, concernant un éventuel intérêt du FC Séville pour Maxime Lopez, le Portugais assure qu’il « n’y a rien ». Du moins de manière « officielle ».

Eurosport