Fall a signé un contrat à double sens avec les Celtics et les Maine Red Claws en octobre dernier après avoir fait bonne impression lors de la ligue d’été à Las Vegas. Le Sénégalais de 25 ans est un projet, et il a fait de brèves apparitions pour les Celtics contre les New York Knicks en octobre, les Detroit Pistons et Charlotte Hornets en décembre, les San Antonio Spurs en janvier et les Philadelphia 76ers et Orlando Magic. en février.

Fall, qui a fait partie de l’équipe entièrement défensive de la NBA G-League, a récolté en moyenne 12,9 points, 11,1 rebonds et 2,9 tirs bloqués en 29 matchs pour les Red Claws, jouant 23 minutes par match. Il a la chance de continuer à travailler sur son jeu à Disney World, ce qui contribuera au développement pour l’avenir. « C’est une bénédiction de pouvoir aller là-bas et pratiquer avec eux tous les jours. Tous sont de grands joueurs. J’ai eu la chance de faire partie d’une grande équipe. Chacun d’eux apporte beaucoup au jeu. » a déclaré Fall.

« Je me concentre simplement sur ce qu’est vraiment mon travail lorsque je monte sur le terrain, surtout en ce moment. Je dois être le meilleur protecteur de jante que je puisse être. Étant autour de ces gars, tous sont de bons joueurs, de bons finisseurs. J’essaie juste de faire le bon timing. Ça a été génial. Je me vois encore mieux grâce à ces quelques dernières pratiques »