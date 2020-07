Gouye Gui n’apprécie pas que l’on dise qu’il a peur de Reug Reug, un adversaire qu’il accepte de croiser pour clarifier les débats.

« Je veux juste parler aux amateurs pour qu’il puisse maîtriser les sous des démarches de mon combat contre Reug Reug. Quiconque déclare que j’ai peur de ce lutteur raconte ce qu’il ne maîtrise pas. Si j’avais peur d’en découdre avec lui, je n’allais jamais suivre mon agent Nass qui m’a engagé le combat. Dans le tournant actuel de ma carrière, je visais des champions plus cotés en termes de valeur marchande et du fait de leurs parcours pou vite me hisser au grand sommet ».

Il avance dans sunulamb: « Depuis plusieurs années, ma valeur marchande a grimpé. J’ai oublié quand est ce que mon cachet a dépassé les 25 millions que Mao Cissé m’a proposés comme Reug Reug. J’ai empoché 35 millions contre Siteu que j’ai terrassé. Sénégal Entertainment Group veut me proposer beaucoup moins que mon dernier cachet, ce n’est pas logique. C’est normal que j’exige plus que mon dernier cachet, parce que je sort d’une belle victoire. Personne ne peut me sacrifier ».

