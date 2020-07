Le Montréalais Karim Mané a annoncé son intention de rester éligible à la prochaine Draft NBA. Le meneur de 20 ans (Vanier College) a fait l’annonce par une vidéo publiée sur son compte Twitter, dans laquelle il remercie ses entraîneurs, ses coéquipiers et sa famille pour leur appui au cours de sa carrière.

Karim déclarait sur ESPN, en avril dernier, qu’il avait rempli les documents auprès de la NBA pour être éligible, mais qu’il ne fermait pas la porte au basketball universitaire. Plusieurs équipes de la première division NCAA ont même manifesté leur l’intérêt pour le joueur (Universités du Kansas, de l’État du Michigan, du Texas et de la Floride).

Karim Mané est né au Sénégal et a grandi à Montréal en 2007, alors qu’il n’avait de 7 ans. Il a commencé à jouer au basketball à 12 ans. Il a été nommé joueur par excellence au Canada par l’Association canadienne des sports collégiaux en 2019 et 2020. Il a représenté le Canada au FIBA U19 World Cup en Grèce, où il tournait en moyenne sur 12 points, 4.4 rebonds et 3.1 passes.

.

RDS