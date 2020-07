19e au classement à l’issue de la 45e et avant dernière journée en Championship, Charlton a sombré cet après midi face à Leeds (0-4) à l’occasion de la dernière journée. Une défaite qui très fait mal, puisque les coéquipiers de Naby Sarr sont rétrogradés en League One. Naby Sarr qui a récemment honoré sa première convocation en équipe nationale risque d’être mis au placard par Aliou Cissé.

It's finished here and elsewhere.

We just don't have enough and the season ends in relegation. #cafc

— Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) July 22, 2020