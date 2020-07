Belle saison pour l’attaquant de 27 ans qui remet les pendules à l’heure à la 48e minute de jeu. Son dernier but remonte au 8 juillet face à Hull City. Bristol était dominé lors de la première partie (0-1).

41e match de la saison pour le meilleur du club anglais, il est le 3e joueur le plus utilisé de l’effectif.

Great goal! 👏

Vyner plays a gorgeous ball over the top to Weimann who pulls the ball across the six-yard box and it reaches Diédhiou who slots into an empty net.#BRCPNE 🔴 1-1 ⚪️ [48] https://t.co/oGvAy19dZx

