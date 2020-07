Bruges affrontait Deinze en match de préparation ce mercredi et l’a emporté sur la plus petite des marques.

Le Club de Bruges se contente d’une victoire d’une courte tête face à Deinze, champion de D1 Amateurs (Nationale 1) et promu en D1B. Les jeunes Blauw & Zwart comme De Cuyper, Van den Keybus, Badji ou encore Engels ont obtenu du temps de jeu, mais il aura fallu un but de Siebe Schrijvers peu avant la pause pour que Bruges l’emporte (1-0, 43e). Krepin Diatta (1 but et deux passes décisives) et Youssouph Badji (3 buts, une passe décisive) n’ont pas disputé cette rencontre.

Ce samedi, Bruges inaugurera un partenariat avec Eleven Sports : le match amical des champions de Belgique face au LOSC sera diffusé en direct via les plateformes d’Eleven.