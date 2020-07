C’est une fin de saison éreintante qu’ismaila Sarr et ses coéquipiers hornets sont en train de vivre. Face à City ce mardi et Arsenal lors de la 38e et dernière journée de la Premier League, Watford doit prendre au moins un point et espère une déroute d’Aston Villa et Bournemouth pour se maintenir dans l’élite Anglaise.

Avant Arsenal, Ismaila Sarr et Cie devront d’abord se frotter au dauphin de Liverpool, Manchester City cet après-midi à 17h 00. Une bataille pour leur survie dans l’élite Anglaise. Les partenaires de l’attaquant sénégalais qui ont un léger avantage par rapport à Aston Villa et à Bournemouth ( +3 points) doivent limiter les dégâts face à la formation de Guardiola. Un match nul fera du bien au club de la banlieue.

