Sur son compte Twitter, celui qui a marqué 12 buts cette saison, a posté un message inspirant. Demba est revenu sur sa terrible blessure. En juillet 2016, alors qu’il évoluait en Chine, Demba Ba s’est fracturé le tiba gauche lors du derby entre le Shanghai Shenhua SIPG et le Shanghai SIPGS Chinese Super League. Il était alors le meilleur buteur du championnat chinois avec 14 buts inscrits en 17 matchs.

Il est resté éloigné des pelouses pendant de longs mois. Pour certains, sa carrière était terminée. Demba Ba retrouvé le chemin des filets que 9 mois après avec Besiktas. Depuis de quoi rendre grace à Dieu selon le joueur avec ce message sur Twitter. « Juillet 2016, juste après m’être cassé la jambe pour la deuxième fois de ma carrière, je pourrais ici leur dire qu’il a fini pour le football … Il n’en reviendra pas à cet âge .. Me voici, avec 2 championnat 4 des années plus tard! Prendre ma force d’ALLAH me rend incassable ».

July 2016 , right after I broke my leg for the second time in my career , I could here them say he finish for football… He won't come back from it at that age..

Here I am , with 2 championship 4 years later!

Taking my strength from ALLAH makes me unbreakable 💪🏿🙏🏿 pic.twitter.com/7xs8qUJi3T

— Demba Ba (@dembabafoot) July 21, 2020