Le joueur de 32 ans a été submergé par les messages des fans depuis qu’il a été annoncé hier soir que son contrat n’allait pas être renouvelé. Cela semble il y a longtemps depuis une belle première saison où, en tant que meilleur buteur, il a aidé Stoke à terminer neuvième de la Premier League.

Ses 25 buts incluent un spectaculaire effort solo de slalom sur la pelouse à Manchester City alors qu’il a fait partie de brillantes performances d’équipe, comme une victoire 4-2 contre Arsenal en décembre 2014 et un martèlement 6-1 de Liverpool en 2015.

Il a écrit sur Twitter: « Six merveilleuses années, j’ai tout donné. Pas facile parfois mais je ne garderai que de bons souvenirs. Merci à tous les membres du club. Je ne vous oublierai jamais les supporters, vous êtes formidables. Potter pour toujours. »

Il a ajouté sur Instagram: « Je suis reconnaissant d’avoir la chance de jouer dans cette équipe incroyable. Ce qui me manquera le plus, ce sont les fans. Vous serez toujours ma famille. Merci pour tout. »

Six wonderfull years, gave everything

Not easy sometimes but i’ll only keep good memories

Thanks to all the club. I’ll never forget you the supporters, you are amazing 😘

Forever a Potter 🔴⚪️

— MAME DIOUF18 (@MameDiouf99) July 21, 2020