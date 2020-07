Grosse défaite pour les Hornets qui se sont lourdement inclinés face à Manchester United en déplacement sur le Vicarage Road (4-0).

Watford faisait face à sa bête noire ce mardi pour le compte de la 37e journée de la Premier League et encore une fois Manchester City s’est largement imposé. Depuis 2017, les deux équipes se sont rencontrées 8 fois, des victoires de City qui compte 37 buts inscrits contre 3 concédés.

Ismaila Sarr (titulaire) et ses coéquipiers se sont lourdement incliné devant l’effectif de Pep Guardiola qui se rebiffe après sa défaite face à Arsenal. Watford a été dominé de bout en bout et peut se contenter de ne pas avoir pris un 5e but avec un penalty raté. L’attaquant de 22 ans a disputé tout le match et est évalué pour une moyenne de 5,9.

Il ne reste plus qu’une journée à jouer et le prochain match est un déplacement à Arsenal qui reçoit à l’instant Aston Villa qui reste à 3 longueurs des Hornets. Watford est plus que jamais dans la zone rouge, le combat sera rude avec Bournemouth et Aston Villa, seule une équipe survivra!

wiwsport.com