Andy Robertson a nommé son ultime équipe à cinq de Liverpool en choisissant Sadio Mane avant Mo Salah uniquement pour agacer l’international égyptien!

Le défenseur de Liverpool été invité à nommer ses cinq meilleurs, composés de ses coéquipiers et deux du trio offensif de Jurgen Klopp ont fait la coupe. « Alisson en but pour des raisons évidentes, vous ne vous améliorez pas que lui », a déclaré l’Ecossais au podcast Lockdown Tactics rapporté par Dailymail.

« Virgil van Dijk à l’arrière, on ne peut pas s’en sortir à 11 contre cinq, sans parler de cinq contre cinq, il n’y a aucune chance. Je jouerai un diamant et j’irai Bobby Firmino, techniquement l’un des meilleurs joueurs avec lesquels j’ai joué. À cinq lui va bien, il serait parfait pour ça. Je mettrais Jordan Henderson. Techniquement, il est l’un des joueurs les plus sous-estimés avec lesquels j’ai jamais travaillé. Alors j’irai avec le garçon qui joue devant moi, Sadio Mane. Il apporte un peu de rythme, il amène les buts » a t’il choisi pour son Top 5.

Une déclaration qui attise « la rivalité » entre les attaquants qui anime souvent la toile. Et Robertson semble maintenant apprécier de remuer le pot avec sa sélection à cinq. « Je vais le mettre devant Mo, juste parce que je sais que ça va ennuyer Mo Salah et c’est parfait pour moi! », a t-il ajouté.

« Mais vraiment, Sadio et moi avons une relation fantastique. Tant que je lui donne le ballon, il est heureux. Tant que je fais des chevauchements, il est heureux, mais je ne reçois pas grand-chose » confesse t’il.

